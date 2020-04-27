Около половины жителей Петербурга могут быть бессимптомными носителями коронавируса

Около половины жителей Петербурга могут быть бессимптомными носителями коронавируса
Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

У некоторых граждан болезнь может не проявляться никак, но при этом они рискуют активно заражать окружающих, если не будут соблюдать режим самоизоляции.

О том, что переносить COVID-19 могут не только больные пациенты с установленным положительным диагнозом, но и масса жителей Северной столицы, рассказала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора Петербурга Елизавета Скорынина. Об этом сообщает Интерфакс.

Сказать точно из-за чего происходят заражения медицинского персонала учреждений Петербурга — невозможно. Вирус могли принести как пациенты, так и врачи, которые выходили на работу после поездок за рубеж. Также, причина может быть в совмещении нескольких работ у медиков. Поэтому, данную возможность временно запретили.

Напомним, город на Неве уже понес две потери врачей от коронавируса. Оба специалиста работали в Александровской больнице, где и заразились.

Помимо этого, подтверждено массовое заражение работников Мариинской больницы. Институт имени Вредена также закрыт на карантин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировали 161 новый случай заражения коронавирусом.

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