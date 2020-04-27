Крупнейшие авиакомпании на 100% подняли цены на перелеты по России

Российские авиакомпании «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair на 50-110% увеличили стоимость перелетов по стране с вылетом из Москвы.

Подорожание распространяется на апрельские и майские билеты. Так, путешествие из столицы в Петербург самолетами «Аэрофлота» обойдется в 4,9 тысяч рублей вместо 2,4 тысяч. Перелет в Волгоград у национального перевозчика также подорожал в два раза: теперь в один конец придется отдать 6,9 тысяч рублей, в то время как раньше билет стоил 3,4 тысячи.

Наибольший рост коснулся авиабилетов по маршруту Москва — Омск, передают «Ведомости», цена на них выросла в 2,5 раза. В общей сложности, изменения коснулись 15 направлений, а разброс подорожания составил 50-110% от прежней стоимости. Цены у S7 и Utair незначительно ниже «Аэрофлота».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на бортах самолетов авиакомпании «Россия» вводится социальная дистанция.