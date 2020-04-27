Скончался гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев

В последние дни Варичев был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Фото: pixabay.com

В последние дни Варичев был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Фото: pixabay.com

Генеральный директор принадлежащего предпринимателю Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев скончался в возрасте 52 лет.

Бизнесмену незадолго до смерти поставили диагноз: «двусторонняя пневмония». О кончине Варичева в понедельник, 27 апреля, сообщает РБК, ссылаясь на осведомленные источники. Позже смерть бизнесмена подтвердили в пресс-службе администрации Курской области.

Отметим, что двусторонняя пневмония на сегодняшний день, как правило, является следствием заражения коронавирусной инфекцией. Тем не менее, заболев, Варичев сдавал необходимые анализы на выявление COVID-19, и результаты были отрицательными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Франции, в ходе испытаний нового препарата от коронавируса умерли четыре человека. Причиной смерти стали побочные эффекты.