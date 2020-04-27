В Москве коронавирус унес 44 жизни

Подробности о скончавшихся пациентах не разглашаются.

Об этом стало известно сегодня, 27 апреля. Обо всем сообщает московский оперативный штаб. За сутки в столице умерли 44 россиянина, у которых были сданы анализы на коронавирус и получены положительные результаты. Скорее всего, у многих из них были сопутствующие хронические заболевания. К слову, количество умерших от инфекции выросло – накануне в Москве умер 31 человек. Таким образом, в столице от коронавируса скончались 479 пациентов.

Напоминаем, что в мире коронавирусом успели заразиться около трех миллионов человек, скончались 207,5 тысяч пациентов. Больше всего заболевших в США, Испании, Италии, Франции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ считают, что пандемия коронавируса закончится нескоро. Экспертов пугает ситуация в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и других странах Азии.