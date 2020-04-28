Максим Фадеев съехал от жены и сына во время пандемии

Он признался, что ему хорошо в одиночестве.

Об этом стало известно 27 апреля. Обо всем продюсер Максим Фадеев рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!». Он заявил, что живет во время режима самоизоляции в загородном доме, а его жена и ребенок тем временем находятся в московской квартире. Фадеев подчеркнул, что ему подвернулась возможность побыть наедине с собой и он не хотел ее упускать. Он также признался, что считает себя интровертом.

«Я полностью себя обслуживаю сам. У меня нет ни одного человека, который мне помогает. Я очень вкусно готовлю, кстати»,

— поделился продюсер.

Он добавил, что скучает по своим родным, а также друзьям, но это не значит, что он скоро вернется в город.

«По сыну скучаю. По жене, конечно, тоже скучаю. Ну и есть еще один человек. А может даже и не один»,

— загадочно произнес продюсер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Максим Фадеев попрощался с 84 килограммами. Пока что продюсер не раскрывает секреты своего преображения.