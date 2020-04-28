В Гидрометцентре рассказали о влиянии грядущей жары на эпидемию коронавируса

2020 год может стать одним из самых жарких в истории страны. Фото: Pixabay

2020 год может стать одним из самых жарких в истории страны. Фото: Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что прямых доказательств того, что температура воздуха влияет на живучесть коронавируса, нет.

«Было исследование, что коронавирус погибает при температуре в 90 градусов. Также высказывалось предположение, что чем выше температура и влажность, тем он быстрее погибает. А при сухом воздухе он более живучий. Но это всего лишь научные гипотезы, дискуссии», — пояснил он, сообщает «Российская газета».

Синоптики привел в пример Сингапур, который находится на экваторе.

«Там и солнце, и жара, но вирус все равно там распространяется», — отметил он.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что 2020 год может стать одним из самых жарких в истории страны, хотя рекордно высокая температура не гарантирована. По его словам, нынешний год может стать хоть и не самым жарким в истории, но вторым или третьим в ранге температур. Он отметил, что с вероятностью 99% этот год войдет в пятерку самых жарких.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 065 200 человек. Скончались 211 597, при этом 922 387 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 87 147 человек, умерли 797. При этом 7 346 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям России пообещали теплый май. В Гидрометцентре сообщили, что последний месяц весны в этом году выдастся теплым. В Петербурге прогнозируется обычная для мая температура.