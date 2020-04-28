На Краснопутиловской ограбили гендиректора

В Московском районе сотрудники полиции разыскивают «форточника», который проник в чужую квартиру.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 27 апреля.

В полицию обратился гендиректор крупной компании, занимающейся строительством дорог и рассказал, что злоумышленник, отжав стеклопакет окна, проник в его квартиру дома на Краснопутиловской улице.

Ему удалось вынести из квартиры 250 тыс. рублей, 3,5 тыс. евро и 3,5 тыс. долларов.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Всеволожска напал на женщину, работающую курьером, похитив банковский терминал и коробку ионизации, сообщили в главном управлении МВД по региону.