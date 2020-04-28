На коронавирус в Петербурге за сутки проверили 5 тысяч человек

За сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 5 тыс. человек. Об этом сообщает городская администрация утром во вторник, 28 апреля.

На карантине остаются 2 тыс. 828 человек. Из них 41 находится в обсерваторе, 306 отправлены на самоизоляцию, 2 тыс. 481 — контактные.

О своем возвращении из другой страны в Россию сообщили 13 человек. Единая региональная информационно-справочная служба 122 приняла 1 тыс. 634 вызова по вопросам, связанным с коронавирусом. Служба 112 зарегистрировала 636 обращений. Скорая получила 44 звонка, полиция — 132.

Заявки на помощь волонтеров оставили 405 раз. Всего с 27 марта выполнено 11 тыс. 125 заявок. Попросить об услугах волонтеров можно по телефону 8-800-200-34-11.

Школьники, воспитанники детских садов, учащиеся образовательных учреждений с круглосуточным пребыванием и учреждений среднего профессионального образования получили более 973 тыс. продуктовых наборов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России провели более 3,13 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа.