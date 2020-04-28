В зоне риска: Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед коронавирусом

Врач добавил, что число погибших с этой группой крови доходило до 40%. Фото: Pixabay

Врач добавил, что число погибших с этой группой крови доходило до 40%. Фото: Pixabay

Детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый рассказал, что люди со второй группой крови во врем пандемии новой коронавируса могут быть в зоне риска.

«Среди умерших также было больше людей со второй группой крови», — отметил он, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Врач добавил, что число погибших с этой группой крови доходило до 40%.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

За последние сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев заражения в 83 российских регионах и 72 смертельных случая.Всего в стране сейчас 93 558 зараженных, 867 погибших, выздоровели 8456 человек.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 072 863 человека. Скончались 211 738, при этом 924 578 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.