Мишустин поручил готовиться к снятию ограничений в России

Мишустин поручил готовиться к снятию ограничений в России
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Концепция должна быть готова уже в среду.

Об этом стало известно сегодня, 28 апреля. Обо всем сообщается на сайте правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Роспотребнадзору подготовить предложения о снятии или смягчению мер, введенных в стране в связи с распространением коронавируса. Он выразил надежду, что ознакомится с концепцией уже 29 апреля.

Напоминаем, что глава ведомства Анна Попова говорила о том, что пока рано отменять режим самоизоляции. При этом она допускает, что в России может не быть пика пандемии. Ожидается, что граждане смогут свободней выходить на улицу и контактировать уже после майских праздников. Все будет зависеть от того, будет ли увеличиваться количество зараженных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт заявил, что сложно доказать, что медик заразился коронавирусом на работе. Накануне комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал разъяснение по поводу смерти медиков от коронавируса. Ведомство подчеркнуло, что вывод о связи заражения и профессиональным долгом принимает комиссия медицинского учреждения, в котором работал специалист

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