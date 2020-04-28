Одну полосу КАД перекроют между развязками с Приморским шоссе и ЗСД

На участке между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу движения для проведения дорожных работ.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на указанном участке будут проводить работы по устранению колейности покрытия проезжей части. Вторая полоса будет перекрыта в период с 28 апреля по 3 мая, а на первой введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

«Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения», — отметили в учреждении.

Перед перекрытым участком установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтируют световую сигнализацию. Информацию об ограничениях выведут на табло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два съезда перекроют на развязке КАД на севере Петербурга.