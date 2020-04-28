Всего 15% заболевших коронавирусом в России старше 65 лет

Всего 15% заболевших коронавирусом в России старше 65 лет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Скриншот

Всего 15% заболевших коронавирусом в России старше 65 лет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, 28 апреля.

«В общем количестве заболевших люди старшего возраста, старше 65 лет, составляют всего 15%», — сказала Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, такая статистика — результат вовремя принятых мер и защиты уязвимых групп от тяжелого поражения, которое вызывает новый коронавирус.

Порядка 5% заболевших составляют дети, 70% — люди работоспособного возраста.

В России подтверждено 93 тыс. 558 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране скончались 867 человек. Выздоровели 8 тыс. 456 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин поручил разработать новый пакет мер по поддержке экономики и граждан в условиях коронавируса.

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