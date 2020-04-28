Гражданский муж Надежды Бабкиной заявил о скорой выписке артистки

Евгений Гор, гражданский супруг певицы Надежды Бабкиной, которая уже три недели находится в госпитале с тяжелой формой пневмонии, сообщил о планирующейся выписке артистки.

Евгений заявил, что медики в течение 7-10 дней готовы отпустить 70-летнюю Бабкину домой. Друг певицы рассказал, что она полна энергии и «рвется в бой». Гор отметил, что они с артисткой ежедневно созваниваются, и она передает благодарности всем, кто верил в выздоровление Бабкиной и был рядом.

Отметим, что артистка, к счастью, быстро приходит в форму. Еще неделю назад врачи только отключили её от аппарата искусственной вентиляции легких, и Бабкина не вставала с кровати, а общаться могла лишь с помощью жестов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что личный шофер Надежды Бабкиной, а также его жена и сын, заразились коронавирусной инфекцией. У самой Бабкиной COVID-19 не подтвердился.