У нескольких воспитанников интерната в Павловске подозревают коронавирус

Заражение пока не подтверждено. Количество возможно инфицированных ребят не уточняется. Фото: pixabay.com

Заражение пока не подтверждено. Количество возможно инфицированных ребят не уточняется. Фото: pixabay.com

В павловском интернате №4 в для детей с ограниченным возможностями у нескольких воспитанников подозревают коронавирусную инфекцию.

Информация об этом во вторник, 28 апреля, появилась на официальном сайте социального учреждения. Дети, у которых подозревают COVID-19, госпитализированы и ждут результатов анализов. Количество возможно зараженных воспитанников дома-интерната не уточняется.

В связи с произошедшим два корпуса закрыты на обсервацию. Все сотрудники интерната также прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, результаты у всех отрицательные. Отметим, что в доме-интернате №4 живут 240 воспитанников в возрасте от 4 до 18 лет. Все они — дети с ограниченными возможностями. С ребятами работают 600 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург вернулись 84 туриста, застрявших в Израиле. Все являются возможными переносчиками коронавируса и отправлены на самоизоляцию.