Ученые назвали Марокко самым опасным местом планеты

Кроме того, в водах этого региона обитала огромная пресноводная акула онхопристис с ростральными зубами, похожими на колючие кинжалы, отмечают эксперты. Фото: pixabay.com

Кроме того, в водах этого региона обитала огромная пресноводная акула онхопристис с ростральными зубами, похожими на колючие кинжалы, отмечают эксперты. Фото: pixabay.com

Американские исследователи выяснили, что самым опасным историческим районом на планете является территория, где сейчас располагается Марокко.

На месте красочной страны и поразительной природы 100 миллионов лет назад было совершенно другое, страшное и угрюмое место, где обитало множество доисторических гигантских животных. Среди них — три вида самых крупных хищных динозавров, когда-либо обнаруженных учеными.

Специалисты уверены, что человек вряд ли бы долго протянул, соседствуя с 6-метровыми саблезубыми кархародонтозаврами и дельтадромами, а также летающими рептилиями, похожими на крокодилов. На территории сегодняшнего Марокко даже обитали рыбы-коелканты, способные заглотить человека целиком.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мексиканские исследователи обнаружили предполагаемые доказательства человеческих жертвоприношений.