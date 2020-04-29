Роддом №17 продолжил работу после карантина по коронавирусу

В медицинском учреждение приняли все необходимые меры и провели полную обработку.

О возобновлении работы родительного дома стало известно во вторник, 28 апреля, в официальной группе учреждения в социальной сети «Вконтакте». Беременные женщины могут вновь записываться на консультации к специалистам, проходить обследования и рожать детей.

Напомним, ранее роддом закрывался по причине болезни одного из работников с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Сейчас весь персонал абсолютно здоров.

Медицинские учреждения Северной столицы часто принимают карантинные меры. Это связано с выявлением COVID-19 у персонала или пациентов. Ранее закрывались и другие роддома — №10, №16 и №18. Все они вновь продолжают работу. Стоит отметить, что роддом №16 перепрофилирован под прием рожениц с симптомами ОРВИ, а также контактных с заболевшими коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на карантин закрыли еще один роддом.