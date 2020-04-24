В Петербурге на карантин закрыли еще один роддом

В Петербурге на карантин закрыли еще один роддом
Роддом закрылся на карантин. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге роддом №18 приостановил прием рожениц из-за одной пациентки, у которой выявили коронавирус.

Как сообщается на сайте медучреждения, родильный дом, расположенный на проспекте Солидарности в Невском районе Петербурга, закрыли на прием пациентов до особого распоряжения Комитета по здравоохранению.

Роддом приостановил прием рожениц с четверга, 23 апреля. Однако выписка продолжается в штатном режиме. Причиной закрытия роддома на карантин стало выявление у одной из пациенток положительного результата теста на новый тип коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге беременных с симптомами ОРВИ будут отправлять в специально выделенный роддом. Им станет родильное учреждение №16. В нем развернут 75 коек. При подтверждении диагноза коронавирус женщин будут направлять в Боткинскую больницу.

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