В справочную службу по вопросам коронавируса за сутки поступило 1,5 тысячи вызовов

Болезнь бушует в городе уже больше месяца. Фото: pixabay.com

Болезнь бушует в городе уже больше месяца. Фото: pixabay.com

В Единую региональную информационно-справочную службу Петербурга по номеру 122 за последние сутки поступило 1584 обращения, связанных с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, 618 человек в Северной столице в течение прошедших суток позвонили по экстренному номеру 112, по вопросам, связанным с COVID-19. Также о прибытии на родину из другой страны профильным ведомствам Петербурга сообщили 26 туристов.

В службу скорой помощи Петербурга поступило 79 звонков, в правоохранительные органы обратились 118 человек. Учитываются лишь звонки, не носившие справочного характера.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в города на Неве резко возросло количество инфицированных коронавирусом. По состоянию на 29 апреля выявлено еще 290 случаев заражения. Кроме того, еще двое пациентов с COVID-19 скончались.