Бывшая жена Кержакова Милана Тюльпанова призналась, что была жертвой домашнего насилия

Бывшая жена Кержакова Милана Тюльпанова призналась, что была жертвой домашнего насилия
Чтобы привлечь внимание к проблеме домашнего насилия, Милана стала членом Молодёжного парламента при Госдуме. Фото: Instagram @milana_tulpanova

Милана Тюльпанова, экс-супруга футболиста Александра Кержакова, бывшего нападающего «Зенита» и сборной России, призналась, что в своем браке прошла через абьюз.

Об этом Милана рассказала в своем личном блоге в Instagram после резонансного скандала с высказыванием Регины Тодоренко о домашнем насилии. Бывшая жена футболиста отметила, что сегодня в России никак не регулируется абьюз со стороны мужчин, а побои и вовсе декриминализировали.

Звезда подчеркнула, что женщины не пытаются ничего изменить, считая, что так и должно быть. Милана объяснила, что и сама прошла через все вышеперечисленное, но осознала ужас ситуации только после того как её «растоптали» и «выбросили как ненужный материал», передает NevaSport.ru.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что оставшаяся без рук из-за побоев мужа Маргарита Грачева вступилась за Регину Тодоренко.

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