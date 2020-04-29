Сегодня рядом с Землей пролетит крупный астероид

Сегодня рядом с Землей пролетит крупный астероид
Астероид. Фото: Pixabay

В среду, 29 апреля, гигантский астероид 1998 OR2 приблизится к Земле на минимальное расстояние. Ученые сообщают, что он пролетит в 6,3 млн км от планеты и не несет угрозы.

В пресс-службе Роскосмоса рассказали, что минимальное расстояние при его пролете в 20 раз превышает расстояние между Землей и Луной. Поэтому, как отметили в госкорпорации, мнения о том, что пролет астероида может создать какие-либо последствия для планеты, не имеют под собой почву.

Специалисты госкорпорации подчеркивают, что ученые отслеживают траектории полета крупного космического объекта. Их орбиты регулярно изучаются и моделируются на долгое время вперед, так что никаких неожиданностей не предвидится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса. Высота самой крупной древнеегипетской пирамиды, гробницы Хеопса, составляет 139 метров.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
астероид земля космос ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ушел из жизни настоятель храма в Москве протоиерей Георгий Бреев
Российские ракетоносцы над Балтикой сопровождал финский истребитель
Жителей Ленобласти могут начать штрафовать за шум в «тихий час»
Сегодня рядом с Землей пролетит крупный астероид
Вице-губернатора Ленобласти Емельянова госпитализировали в коронавирусный ...
В Петербурге возобновляются плановые медосмотры
В России от коронавируса погибли свыше 70 медиков
Патриарх Кирилл отстранил протодиакона Кураева от богослужений