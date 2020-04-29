За сутки в Ленобласти коронавирус подтвердили у 53 человек

За минувшие сутки в Ленинградской области коронавирус выявили у 53 местных жителей.

Согласно последним данным на 29 апреля, опубликованным областным Роспотребнадзором, всего в регионе зарегистрировано 834 случая заражения коронавирусной инфекцией. За время с начала эпидемии в области выздоровели 115 ленинградцев.

Кроме того, число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в 47 регионе достигло трех.

А в Петербурге, по данным оперштаба, за сутки коронавирус подтвердили у 290 человек. Всего в городе за время пандемии число зараженных достигло 3 726 человек. 29 петербуржцев не смогли побороть заболевание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки на территории Российской Федерации выявили 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. При этом почти половина зараженных россиян болеют бессимптомно и заразились из-за контакта с инфицированными.