За сутки в Ленобласти коронавирус подтвердили у 53 человек

За сутки в Ленобласти коронавирус подтвердили у 53 человек
Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Ленинградской области коронавирус выявили у 53 местных жителей.

Согласно последним данным на 29 апреля, опубликованным областным Роспотребнадзором, всего в регионе зарегистрировано 834 случая заражения коронавирусной инфекцией. За время с начала эпидемии в области выздоровели 115 ленинградцев.

Кроме того, число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в 47 регионе достигло трех.

А в Петербурге, по данным оперштаба, за сутки коронавирус подтвердили у 290 человек. Всего в городе за время пандемии число зараженных достигло 3 726 человек. 29 петербуржцев не смогли побороть заболевание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки на территории Российской Федерации выявили 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. При этом почти половина зараженных россиян болеют бессимптомно и заразились из-за контакта с инфицированными.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус ленобласть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Половина жителей России не хотят пить алкоголь на самоизоляции
Исследователи Петербурга рассказали о правильном освещении домашнего офиса ...
В Петербурге нашли 709 нарушителей антикоронавирусных мер
Британский премьер Борис Джонсон и его невеста стали родителями
Пульмонолог Минздрава сравнил смертность от коронавируса в России и США
В Минздраве рассказали, стоит ли лечиться от коронавируса, если нет симптомов
Беглов рассказал петербуржцам, как можно заплатить за квартиру во время ...
Беглов утвердил перераспределение финансирования по объектам метрополитена