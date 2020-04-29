Пульмонолог Минздрава сравнил смертность от коронавируса в России и США

Смертность среди российских пациентов ниже, но и общее количество зараженных гораздо меньше, чем в США. Фото: pixabay.com

Смертность среди российских пациентов ниже, но и общее количество зараженных гораздо меньше, чем в США. Фото: pixabay.com

Главный внештатный специалист по пульмонологии Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев сравнил смертность от тяжелой формы коронавируса в России и Соединенных Штатах.

По словам медика, среди российских пациентов, помещенных на аппараты искусственной вентиляции легких погибает немногим больше 50%. Хотя эта цифра поражает, в США дела обстоят еще хуже: по последним отчетам, неделю назад в американских клиниках 88% зараженных коронавирусной инфекцией и находящихся на ИВЛ погибали.

Отметим, что в общей сложности в России с начала эпидемии зарегистрировано почти 100 тысяч случаев коронавируса. В Соединенных Штатах заболевших COVID-19 — свыше миллиона человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчины умирают от коронавирусной инфекции в 2,5 раза чаще, чем женщины, независимо от возрастной категории.