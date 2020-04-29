Московская область вышла на плато по коронавирусу

Московская область вышла на плато по коронавирусу
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Фото: kremlin.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что региону удалось выйти на плато по числу выявленных заражений коронавирусом, ситуация начинает стабилизироваться.

Воробьев заявил, что система здравоохранения в Подмосковье перешла на работу в усиленном режиме. По его словам, которые приводит ТАСС, в регионе практически каждый день «сотнями» разворачиваются новые койки.

Кроме того, 29 апреля в Солнечногорске заработали два крупных комплекса. Днем ранее, 28 апреля, в Мытищах открылся стационар на три сотни коек. Губернатор также добавил, что с необходимым количеством лекарственных препаратов для лечения симптомов коронавируса и средств индивидуальной защиты проблем нет. Глава области отметил, что власти заключили контракт на поставку миллиона защитных костюмов для медперсонала больниц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков предсказал выход на плато по коронавирусу к середине мая.

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