Начальник нижегородского ГИБДД скончался при загадочных обстоятельствах

В момент смерти полицейский находился в отпуске.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижнему Новгороду. Тело начальника управления ГИБДД по региону Павла Ржевского нашли бездыханным, при каких обстоятельствах – не разглашается. В сообщении сказано, что полицейский перед кончиной ушел в отпуск, каковы причины его смерти пока выяснить не удалось.

К слову, перед этим заместителя Ржевского арестовали из-за подозрений в превышении полномочий. Считается, что он сфальсифицировал протокол ДТП, наказан был невиновный ни в чем водитель. После этого глава областной ГИБДД решил уволиться. Напоминаем, что Ржевский занимал свою должность на протяжении шести лет. Он был удостоен ряда государственных и ведомственных наград.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под мостом Бетанкура нашли тело мужчины. Стражи порядка установили, что умершему мужчине на вид около 35-40 лет. Вешних признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено.