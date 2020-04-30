В Татарстане мать увела своих детей в лес, где семья кормилась листьями

Женщина переживала, что их всех могут «чипировать».

Об этом стало известно 29 апреля. Обо всем пишет «Интерфакс». По предварительным данным, 35-летняя жительница Татарстана забрала своих двух детей и увела их жить в лес. Она построила там шалаш, где им предстояло жить, а питалась семья буханкой, четырьмя луковицами, а затем и вовсе одними листьями. Спустя почти две недели такой жизни один из подростков не выдержал и сбежал. Он искал помощь и повстречал нефтяников, которым рассказал о повелении матери. Они вызвали полицейский, а также скорую помощь – оба парня выглядели истощенными. Позже удалось выяснить, что гражданка боялась, что ее детей могут «чипировать» – именно поэтому она истязала своих детей.

Следователи уже начали процедуру изъятия детей. Отмечается, что это не первый раз, когда женщина пытается уйти жить в лес с одним из сыновей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти в лесу обнаружили потерявшегося подростка. Он провел в одиночестве несколько часов, с ним не успело ничего случиться плохого.