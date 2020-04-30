Водители Петербурга помогают развозить врачей до работы

Врачи сейчас стоят на передовой в борьбе с COVID-19. Фото: Pixabay

Врачи сейчас стоят на передовой в борьбе с COVID-19. Фото: Pixabay

Помочь в рамках акции #МыВместе медицинским работникам решили во Всероссийском обществе автомобилистов.

Граждане, которые владеют транспортными средствами, организуют поездки домой и на места работы. С комфортом добираются до учреждений сейчас сотрудники клинической больницы имени Боткина, работники детских поликлинических отделений №27, №57, №60, взрослой поликлиники №88, а также консультативно-диагностического центра №85. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.

Данная благотворительная инициатива поможет оперативно добираться специалистам до мест несения врачебного долга. Также, подобные меры сократят количество контактов медиков в том же общественном транспорте, что обеспечит большую безопасность.

Ожидается, что пример с организации возьмут и другие общества, которые тоже окажут свою помощь в непростой эпидемиологической ситуации в городе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России от коронавируса погибли свыше 70 медиков.