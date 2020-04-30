Сотрудники ФСБ смогли предотвратить подготовку к теракту в Екатеринбурге

Сотрудники ФСБ смогли предотвратить подготовку к теракту в Екатеринбурге
К счастью, трагедию удалось предотвратить. Фото: Baltphoto

В результате специальной операции ликвидированы трое боевиков в Чкаловском районе.

Злоумышленники во всю планировали свои преступные деяния, но ФСБ России нарушили их планы. Уничтоженные имели отношение к террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

На месте проведения контртеррористической операции удалось обнаружить оружие и самодельные взрывные устройства.

Режим КТО в Екатеринбурге и Арамильском городском округе уже сняли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФСБ сорвала теракты на Ставрополье и в Югре. Взрывное устройство в Югре было уже собрано, а сам теракт был запланирован в одной из многолюдных торговых точек. К счастью, им смогли помешать сотрудники Федеральной службы безопасности. В Нефтекумске также была пресечена деятельность преступников, входящих в запрещенную в стране террористическую организацию.

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