Петербуржцы не хотят сидеть дома. Индекс самоизоляции 2,3 балла

Тем временем, за прошедшие сутки в городе зафиксированы рекордные 336 случаев коронавируса.

Жителям Северной столицы надоело находиться в четырех, поэтому они выходят на улицу. Остается надеяться, что на майских праздниках ситуация не ухудшится. По состоянию на 11:00, в городе на Неве индекс самоизоляции составляет 2,3 балла — на улицах очень много людей. Активно падать индекс начал с 8:00, когда индекс составил 3,1 балла.

Ситуация не выглядит особо хорошо и у других городов миллионников — в красной зоне находятся все. Худший результат демонстрирует Новосибирск — 1,3 балла. В Москве дела обстоят лучше всех — 2,9 балла.

Пробки в Петербурге составляют 3 балла, что весьма много для режима самоизоляции. Большие заторы наблюдаются на КАД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам не сидится дома. Индекс самоизоляции 2,8 балла.