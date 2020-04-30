ВОЗ допускает, что с 12 мая Россия может приступить к поэтапному снятию ограничений

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила постепенное снятие ограничений по коронавирусу с 12 мая, однако лишь при соблюдении некоторых условий.
Главное, чтобы грядущие две недели праздников не обернулись новой вспышкой. Этот период станет ключевым, который покажет, сможет ли Россия к середине месяца выйти на плато. передает ТАСС. Если показатели по новым заболевшим будут падать в течение двух недель, с 12 мая можно будет говорить о поэтапном возвращении к обычной жизни.
Об этом в четверг, 30 апреля заявила представительница ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Сложность также заключается в том, что при ослаблении ограничений число зараженных может сильно колебаться изо дня в день.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италии разрабатывают меры, которые помогут вернуться к обычному ритму жизни и не допустить второй вспышки заболеваемости COVID-19.