ВОЗ допускает, что с 12 мая Россия может приступить к поэтапному снятию ограничений

Грядущие две недели покажут, насколько эффективны принятые в стране меры по борьбе с коронавирусом. Фото: pixabay.com

Грядущие две недели покажут, насколько эффективны принятые в стране меры по борьбе с коронавирусом. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила постепенное снятие ограничений по коронавирусу с 12 мая, однако лишь при соблюдении некоторых условий.

Главное, чтобы грядущие две недели праздников не обернулись новой вспышкой. Этот период станет ключевым, который покажет, сможет ли Россия к середине месяца выйти на плато. передает ТАСС. Если показатели по новым заболевшим будут падать в течение двух недель, с 12 мая можно будет говорить о поэтапном возвращении к обычной жизни.

Об этом в четверг, 30 апреля заявила представительница ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Сложность также заключается в том, что при ослаблении ограничений число зараженных может сильно колебаться изо дня в день.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италии разрабатывают меры, которые помогут вернуться к обычному ритму жизни и не допустить второй вспышки заболеваемости COVID-19.