Директора завода в Ленобласти обвинили в неправильном обращении с отходами

Руководителя завода не в первый раз привлекают к ответственности. Фото: lenobl.sledcom.ru

Руководителя завода не в первый раз привлекают к ответственности. Фото: lenobl.sledcom.ru

Директору предприятия во Всеволожском районе Ленинградской области предъявили обвинение в нарушении правил обращения с отходами.

Оказалось, что на территории завода по механизированной переработке бытовых отходов в поселке Янино-1 выявлены многочисленные нарушения. Предприятие ненадлежащим образом складирует отходы на прилегающей территории, из-за чего почва загрязняется химическими веществами.

Кроме того, на заводе нарушена технология обезвреживания отходов 3 класса опасности. Имеется ряд других нарушений правил обращения с отходами. Следствие пришло к выводу, что допустил случившееся руководитель завода. Отметим, что организация и раньше привлекалась к ответственности по аналогичному вопросу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 18 апреля после проверки работы завода было возбуждено уголовное дело.