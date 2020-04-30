В Минпросвещения рассматривают возможность отмены ОГЭ из за коронавируса

В Минпросвещения рассматривают возможность отмены ОГЭ из за коронавируса
Девятиклассники могут остаться без ОГЭ. Фото: pixabay.com

В Министерстве просвещения России допускают возможность проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил в эфире телеканала ОТР, что сейчас власти обсуждают вопрос проведения итоговой аттестации выпускников девятых классов на основе итоговых оценок вместо проведения основного государственного экзамена. Решение будет принято после обсуждения данного вопроса с учителями и регионами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьники 1-8 классов могут завершить учебный год досрочно. В Минпросвещения заявили, что школьники 1- 8 классов могут завершить учебный год досрочно — в середине мая. Соответствующее решение будут принимать учебные заведения и регионы.

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