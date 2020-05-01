В Китае за сутки выявлено 12 случаев заражения коронавирусом

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

В Китае за сутки зафиксировано 12 новых заражения коронавирусом, выздоровели 32 пациента, летальных исходов не было, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Всего в Китае сейчас выявлено 1670 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 505 человек, при этом 1165 выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 307 691 человек. Скончались 234 075, при этом 1 039 182 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 106 498 человек, умерли 1 073. При этом 11 619 пациентов вылечились.

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