Число жертв коронавируса в Мексике превысило 1850

За сутки в Мексике 127 человек скончались от коронавирусной инфекции. Таким образом в стране число умерших от коронавируса достигло 1859.

За сутки в Мексике выявлено свыше 1,4 тыс. случаев инфицирования COVID-19, общее число зараженных увеличилось до 19 224, сообщает ТАСС со ссылкой на мексиканский Минздрав.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 307 691 человек. Скончались 234 075, при этом 1 039 182 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 106 498 человек, умерли 1 073. При этом 11 619 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.