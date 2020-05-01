В России зарегистрирован тест на определение антител к коронавирусу

Росздравнадзор зарегистрировал тест на определение антител к коронавирусу. В разработке приняли участие сотрудники НМИЦ гематологии Минздрава и Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН.

Об этом сообщили заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов на своей странице в Facebook.

Тест поможет определить людей, которые уже переболели коронавирусом. Он позволяет увидеть, как иммунная система реагирует на вирус.

Тестировано предназначено для тех, кто в течение болезни не делал тест на инфекцию.

«Если у человека в крови есть антитела, значит, он уже встречался с COVID-19», — отметил Ефимов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 318 442 человека. Скончались 234 250, при этом 1 045 026 человек выздоровели.

В России за прошедшие сутки зафиксировано 7933 новых случая заражения коронавирусом в 85 российских регионах и 96 смертельных случая. Всего в стране сейчас 114 431 зараженных, 1169 погибших, при этом выздоровели 13 220 человек.

Больше всего заражений за сутки выявлено в Москве (3561), Московской области(797) и Петербурге(349).

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