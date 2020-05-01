Алсу и Винокур поздравили Надежду Бабкину с выздоровлением

Алсу и Винокур поздравили Надежду Бабкину с выздоровлением
Алсу. Фото: https://www.instagram.com/alsou_a/

Певица Алсу и эстрадный артист Владимир Винокур поздравили певицу Надежду Бабкину с выздоровлением.

«Надежда Георгиевна, слава Богу! Мы за вас очень переживали! Берегите себя», — написала в комментариях певица Алсу.

«Рад за тебя, Надюша», — поддержал подругу и коллегу Владимир Винокур. Также с выпиской Бабкину поздравили певцы Игорь Николаев и Николай Басков, продюсер Иосиф Пригожин, экс-солистка поп-группы «Фабрика» Саша Савельева.

Накануне народная артистка России Надежда Бабкина рассказала в своем Instagram, что ее выписали из больницы. Сейчас она находится дома.

Напомним, 70-летнюю Надежду Георгиевну положили в клинику 1 апреля с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако первые тесты опровергли подозрения врачей. Тем не менее, состояние Бабкиной не улучшалось, её пришлось подключить к аппарату ИВЛ, а затем ввести в медикаментозную кому, чтобы увеличить эффективность лечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подозрение на коронавирус у Льва Лещенко не подтвердилось. Певца успешно выписали из Коммунарки.

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