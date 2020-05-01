На Украине за сутки зафиксировали 455 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки на Украине выявили 455 новых случаев коронавируса, еще 11 больных скончались, сообщили в пресс-службе минздрава страны.

Таким образом число зараженных коронавирусом стране достигло сутки 10 861. Выздоровели 1238 человека, а 272 человека скончались.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 318 442 человека. Скончались 234 250, при этом 1 045 026 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.