В администрации Ленобласти собрали более 1,1 млн рублей для медиков

В администрации Ленобласти собрали более 1,1 млн рублей для медиков
Врачи, спасая жизни пациентов, сами попадают в группу повышенного риска. Фото: pixabay.com

Сотрудники комитетов в областной администрации собрали и перечислили медработникам 1 млн 114 тыс. рублей. Собранные средства направили на закупку оборудования и средств защиты в медучреждения, принимающие зараженных коронавирусом.

Как сообщили в правительстве Ленобласти, на эти деньги уже приобрели монитор слежения ждя реанимационного отделения, с помощью которого можно отслеживать все основные физиологические параметры.

Благотворительные средства, находящиеся на расчетном счете областной клинической больницы, направят на мероприятия по организации работы медсотрудников в условиях распространения коронавируса. Также их потратят на оборудование и дополнительные расходники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 14 населенных пунктах Ленобласти выявили новые случаи заражения коронавирусом.

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