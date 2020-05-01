Миронов пожелал зараженному коронавирусом Мишустину скорейшего выздоровления

Миронов пожелал зараженному коронавирусом Мишустину скорейшего выздоровления
Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Михайлович Миронов. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов пожелал выздоровления премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, у которого диагностировали коронавирус.

«Совсем нелегкая доля ему выпала на начало такой ответственной работы. С которой он очень хорошо справляется. Здоровья!» – написал политик в своем Twitter.

Напомним, премьер -министр России Михаил Мишустин рассказал о своем заболевании президенту Владимиру Путину во время видеоконференции. Премьер заявил, что он самоизолируется для избежания распространения коронавируса. Правительство продолжит свою работу, а Мишустин будет оставаться на связи.

Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства. Решение о назначении Белоусова временным главой правительства принято в связи с заболеванием Михаила Мишустина коронавирусной инфекцией.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 318 850 человек. Скончались 234 269, при этом 1 048 724 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 114 431 человека, умерли 1 169. При этом 13 220 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к выполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа. По словам Мишустина, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов отнеслись к этой задаче формально.

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Миронов пожелал зараженному коронавирусом Мишустину скорейшего выздоровления