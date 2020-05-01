В Израиле наблюдают вспышку коронавируса у детей

В Израиле наблюдают вспышку коронавируса у детей
Число заболевших коронавирусом детей в Израиле выросло до 41%. Фото: pixabay.com

В Израиле заявили о росте процента детей среди заразившихся коронавирусной инфекцией.

Обо всем сообщили в Израильском национальном центре информации о коронавирусе. Согласно данным центра, за десять дней в конце апреля было выявлено чуть более двух тысяч новых случаев заражения коронавирусом, при этом 855 из них были несовершеннолетними.Таким образом, доля детей среди новых заразившихся COVID-19 составила 41%.

Рост числа положительных тестов на коронавирус у детей среди всех заразившихся коронавирусом наблюдается с марта.

Предполагается, что причинами вспышки коронавируса среди несовершеннолетних могли стать несоблюдение детьми норм гигиены и контакты со взрослыми, которые могли быть переносчиками заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Азии начали называть детей в честь COVID-19.

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