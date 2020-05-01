В Азии начали называть детей в честь COVID-19

В Азии начали называть детей в честь COVID-19
Новорожденных называют именами, связанными с коронавирусом. Фото: pixabay

Родители младенцев в азиатских странах именами, связанными с пандемией коронавирусной инфекции.

Как сообщает Le Figaro, первым ребенком, названным в честь коронавируса, стала девочка Корона Кумар, а следом появилась Ковид Мари. Новоиспеченные родители в Азии все чаще стали называть своего новорожденного ребенка именем, связанным с пандемией COVID-19, которая вызвала масштабный мировой кризис.

Агентство AFP поделилось интервью с Джоном Тупасом с Филиппин, жена которого недавно родила девочку. Семейная пара решили выразить свою благодарность за беспроблемные роды. На память о периоде пандемии родители решили дать своей дочери имя «Ковид», которое будет напоминанием, что коронавирус «пощадил» их.

Подобные истории произошли и у двух мам на юго-востоке Индии. По подсказке врача они назвали девочек Короной. Теперь одна будет носить имя Корона Кумар, а вторая 0 Корона Кумари.

Аналогичная идея пришла в голову супружеской паре из северо-восточной Индии. Они решили назвать своего сына Локдаун, что с английского переводится как «карантин», «изоляция».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 95-летняя прабабушка Фабрегаса вылечилась от коронавируса.

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