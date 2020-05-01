В Мичигане противники карантина штурмуют Капитолий

Сотни жителей американского штата Мичиган вышли на улицы с оружием в руках и направились штурмовать местный Капитолий в городе Лансинг.

Как сообщает Fox News, люди протестуют против введенного губернатором Гретхен Уитмер карантина в рамках борьбы с распространением коронавируса. Ситуация стала более напряженной после того, как власти штата заявили о намерении обсудить возможность продления режима самоизоляции.

Сначала демонстранты с флагами США и самодельными плакатами с различными лозунгами собрались у Капитолия, а после начали требовать, чтобы их впустили в здание, сообщают Detroit News.

«Я люблю свободу. В Америке мы должны быть свободны. Не позволяйте им пытаться защитить нас от самих себя», — заявил один из протестующих.

Сенатор-демократ Дэйна Полеханки писала в своем твиттере, что в здание капитолия ворвались кричащие люди с винтовками. По ее словам, некоторые из ее колег надели бронежилеты.

В итоге законодатели Палаты представителей штата отложили заседание, так и не приняв решение о продлении режима самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Илон Маск сравнил карантин в США с фашизмом.