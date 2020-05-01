В Петербурге скончались два пациента с коронавирусом

В Петербурге скончались два пациента с коронавирусом
Граждане скончались из-за инфекции. Фото: Pixabay

Оба пациента были пожилого возраста – 73 и 83 года.

Об этом стало известно сегодня, 1 мая. Обо всем сообщили в комитете по здравоохранению. В Санкт-Петербурге в Госпитале для ветеранов войн скончались два пациента с положительными тестами на коронавирус. Одному из них было 70 лет, другому – 83 года. У обоих были хронические заболевания, что осложнило ситуацию.

Напоминаем, что на данный момент в Северной столице от инфекции скончались 33 человека. Всего в городе зарегистрировано около 4,4 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Коммунарке рассказали о новом симптоме коронавируса. Их врачи наблюдают на руках и животе больных. Пока что Проценко не уверен наверняка, что высыпания и коронавирус взаимосвязаны, но вероятность высока.

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