Министр строительства РФ заразился коронавирусом

Его доставили в одну из московских больниц.

Об этом стало известно сегодня, 1 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе министерства строительства России. Глава ведомства Владимир Якушев госпитализирован в одну из городских больниц Москвы с диагнозом Covid-19. У него коронавирус нашли после компьютерной томографии. Сейчас его обязанности временно будет исполнять заместитель министра Никита Стасишин.

Напоминаем, что также стало известно о болезни замминистра Дмитрия Волкова и премьер-министра России Михаила Мишустина. В России режим самоизоляции продлится до 12 мая, а потом, возможно, его продлят.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге скончались два пациента с коронавирусом. В Госпитале для ветеранов войн скончались два пациента с положительными тестами на коронавирус. Одному из них было 70 лет, другому – 83 года.