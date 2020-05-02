В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить сезонную аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали россиянам, как отличить сезонную аллергию от коронавируса.

В ведомстве пояснили, что при аллергии не встречается повышенная температура тела, кашель и одышка. Кроме того, нет выраженной слабости и утомляемости, как и боли в мышцах.

Основные симптомы сезонной аллергии это насморк, першение в горле, покраснение глаз и возможное слезотечение или зуд.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 400 674 человека. Скончались 239 586, при этом 1 081 590 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 114 431 человека, умерли 1 169. При этом 13 220 пациентов вылечились.

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