Француженка в возрасте 106 лет смогла побороть коронавирус

Француженка в возрасте 106 лет вылечилась от коронавируса.

Пожилая женщина живет в доме престарелых в департаменте Ивелин столичного региона, сообщает газета Parisien. Она сдала положительный тест на коронавирус 15 апреля. Женщина находилась на изоляции в своей комнате, и госпитализация ей не потребовалась.

Сейчас она уже поправилась, ее состояние не вызывает беспокойства.

По последним данным, во Франции число зараженных коронавирусом превысило в 130 тысяч, умерли почти 24,6 тысячи человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 400 674 человека. Скончались 239 586, при этом 1 081 590 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 114 431 человека, умерли 1 169. При этом 13 220 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.