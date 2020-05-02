Ученые скорректировали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Даты могут сдвинуться в любую сторону в зависимости от ситуации и принимаемых мер. Фото: Pixabay

Даты могут сдвинуться в любую сторону в зависимости от ситуации и принимаемых мер. Фото: Pixabay

Ученые из Сингапура изменили прогноз по окончанию пандемии коронавируса в России, на этот раз в сторону увеличения – до 8 августа.

Ранее специалисты прогнозировали, что эпидемия в России может закончиться 7 августа, затем назвали дату на три дня раньше — 4 августа, сообщает РИА «Новости».

Ученые отмечаются, что даты могут сдвинуться в любую сторону в зависимости от ситуации и принимаемых мер. Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 400 674 человека. Скончались 239 586, при этом 1 081 590 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 114 431 человека, умерли 1 169. При этом 13 220 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.