На Украине число заразившихся коронавирусом выросло до 11 411

На Украине за сутки зафиксировано 550 случаев заражения коронавирусом, семь человек скончались.

Таким образом в стране число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 11 411. Число жертв коронавируса выросло до 279 человек, выздоровели 11 411 человек, сообщили пресс-службе минздрава страны.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 401 394 человека. Скончались 239 615, при этом 1 083 816 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 114 431 человека, умерли 1 169. При этом 13 220 пациентов вылечились.

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