В Ленобласти на выходных поднялся индекс самоизоляции

В Ленинградской области вырос индекс самоизоляции. Утром в субботу, 2 мая, показатель увеличился до 3,3 — 3,7 балла.

Наивысший результат, по данным «Яндекса», во Всеволожске, Киришах, Сертолово и Мурино. Индекс самоизоляции в указанных городах в районе 10 утра составил 3,7 балла. Это означает, что большинство людей остались дома.

В Гатчине индекс самоизоляции вырос до 3,5 балла. Накануне в это же время он составлял примерно 3,2.

Индекс самоизоляции в Выборге и Сосновому бору — 3,4 балла, в Тихвине — 3,3 балла. Согласно Яндексу, на улицах этих городов есть люди.

Индекс самоизоляции — интегрированный показатель, который рассчитывается на основе данных об использовании приложений и сервисов Яндекса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге утром 2 мая индекс самоизоляции вырос до 3,7 балла.