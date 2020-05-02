Коронавирус за сутки выявили в десяти районах Ленобласти

Данные по коронавирусу в Ленинградской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Данные по коронавирусу в Ленинградской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

В десяти районах Ленинградской области зарегистрированы новые случаи коронавируса. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 общее число заболевших достигло 975.

За последние сутки в Ленобласти подтвердили 46 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Региона.

Коронавирус выявили в Бокситогорском, Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Сланцевском и Тосненском районах. Новые случаи в частности подтверждены в Щеглово, Буграх, Лепсарях, Новом Свете, Луге, Суйде, Форносово и Войскорово.

Выздоровели с начала пандемии 188 пациентов, скончались трое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России число заболевших коронавирусом нового типа превысило 124 тыс. Выздоровели более 15 тыс. человек, скончались 1 тыс. 222 зараженных.