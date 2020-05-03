Российские военные продезинфицировали еще три лечебных учреждения в Италии

Российские военнослужащие вместе с итальянскими коллегами продезинфицировали еще трех лечебных учреждений в Ломбардии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Военнослужащие Минобороны России и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию трёх лечебных учреждений в восточной части столицы провинции Брешиа», — говорится в сообщении.

В дезинфекции приняли участие более 30 военнослужащих и семь единиц спецтехники.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 483 935 человек. Скончались 244 773, при этом 1 121 499 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 124 054 человек, умерли 1 222. При этом 15 013 пациентов вылечились.

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